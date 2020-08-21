新冠疫情衝擊家戶需求，日本七月核心消費者物價指數出現持平不變，抹去了對溫和上升的期望，喚起陷入通貨緊縮的恐懼。

日本上一季GDP陷入大幅萎縮，預計對價格出現壓力，而近期新冠感染數的上升，消費者需求下跌，同樣也會影響到企業獲利、就業和商業投資。

日本總務省周五公布數據，排除波動較大的生鮮食品以外，日本七月核心消費者物價指數較去年同期呈現持平，低於市場預期的上升0.1%。

這樣的數據表現將使得日本央行持續出現壓力，繼續其大規模的貨幣刺激政策，以及維持超低利率，以支持政府的財政支出方案。

在所謂核心中的核心CPI為排除了食品與能源價格，在七月較去年同期上升0.4%。

日本央行預計本財年全年CPI將下跌0.5%，將遠低於在2023年初以前的財年達成+2%的目標。

周五之前，一系列的數據公布已證實了國內和國外弱勢的需求，例如出口連五個月出現雙位數下跌，以及核心機械訂單的意外下跌，表現出企業資本支出的脆弱。

分析師指出，在本財季任何數據的反彈都將是溫和的，因為對第二波疫情潛在爆發的憂慮，將打擊支出並延長通縮的時間。

(時報資訊)