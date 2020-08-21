隨著國人受疫情影響「類境管」，旅遊準星從海外改聚焦國內，不少飯店走精緻、主題路線；民宿、露營場帶動休閒風，都受到民眾青睞。麗寶旗下「麗寶賽車主題旅店（T11 Hotel、T12 Hotel）」即日起試營運，最大賣點就是能俯瞰全台規格最高的G2賽道。墾丁貓鼻頭露營莊園O’GLAMPING，也全新登場。

麗寶跨足休閒運動產業後，除了福容大飯店，位在台中后里的國際賽車場更備受注目，如今又在園區內興建T11、T12，「賽道旅遊」讓不少車迷躍躍欲試。旅店命名頗具巧思，因基地就位在賽車場「第11及第12個過彎處」，所以取名T11、T12（T代表TURN）。

T12旅店連房內都很「賽車」。（麗寶提供）

有追求速度的賽車旅店，適合全家大小出遊、腳步慢活的露營體驗，自然也是暑假良選。墾丁貓鼻頭就有一間全新的露營莊園O’GLAMPING，園區最大特色是保留當地的珊瑚礁岩，大量種植原生物種，且每個營位都是獨立平台，享受悠閒之餘，完全不被他人打擾。

藍天白雲、海水草原，墾丁貓鼻頭擁有得天獨厚的自然景觀。（業者提供）

(中時新聞網)