台南市尖山埤江南渡假村17周年慶，9月推出多項回饋活動。（江南渡假村提供／劉秀芬台南傳真）

台南市尖山埤江南渡假村17周年慶，9月推出多項回饋活動。（江南渡假村提供／劉秀芬台南傳真）

台南市尖山埤江南渡假村17周年慶，9月推出多項回饋活動。（江南渡假村提供／劉秀芬台南傳真）

台南市尖山埤江南渡假村17周年慶，9月推出多項回饋活動。（江南渡假村提供／劉秀芬台南傳真）

台南市尖山埤江南渡假村17周年慶，9月推出多項回饋活動，9月凡國曆出生年月日同時有1與7者、醫護警消及軍教榮民，憑證即享入園半價優惠，住宿、水上活動體驗也推出多種優惠，購票入園還可參加住宿券抽獎。

江南渡假村自9月15日至9月30日止推出周年慶線上旅展，江南會館精緻雙人房平日只要2899元、豪華木屋雙人房平日只要2399元，醉月小樓1泊2食平日只要7899元，不但無使用期限，還可享買10送1超值優惠。

周年慶活動另推出「17遊江南」入園優惠，9月凡國曆出生年月日同時有1與7者、醫護警消及軍教榮民，憑證即享入園半價（75元）優惠（團體不適用）。

活動期間再加碼「購票抽醉月」活動，遊客購票入園於售票處掃QRCode填寫線上表單，即可參加抽獎，有機會抽中江南會館精緻雙人房及醉月小樓平日住宿券，園內用餐還可享免收服務費優惠。

中秋佳節將至，愛好烤肉的朋友有福了。江南渡假村推出「中秋烤肉專案」（10人份）可供選擇，訂購1800元或2200元烤肉組加贈蔗香枇杷雞乙份；訂購2600元烤肉組再加贈松阪豬乙份。

喜好水上活動的來賓亦可參加獨木舟體驗活動，9月底前報名享優惠價平日300元／人、假日350元／人(含教學約1小時)，獨木舟體驗需4人成行並提前1日報名，趁著夏季快來感受水庫泛舟的悠閒與樂趣。詳細活動內容請洽服務專線06-6233888，或上官網www.chiensan.com.tw查詢。

(中時 )