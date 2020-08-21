「仰躺鴿式」輕鬆遠離痠痛麻。(圖/康健雜誌提供)

腰椎椎間盤突出好發於30~50歲的人，主要是因坐姿不良、缺乏運動、身體老化、營養不均衡等因素影響；有些人則是因為外傷所造成。

哪些人是椎間盤突出高危險群？

聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱曾在《康健》專欄中指出，以下5種人最容易罹患椎間盤突出：

● 懷孕後期的孕婦：胎兒漸大，增加腰椎的負擔。

● 工作上需要久坐或久站，姿勢不良又缺乏運動：例如護士、老師、專櫃小姐、客服人員、以及長期窩在電腦前面的廣大上班族。

● 運動員：從事比較激烈的運動，尤其是要彎腰出力（舉重）或是有身體碰撞（籃球、足球、橄欖球）的運動。

● 老人：保護椎間盤的環狀韌帶逐漸老化、軟化，導致椎間盤突出。

● 常搬重物的人：例如家具業、建築業、百貨業、量販業、電子業的從業人員。

但不見得每個椎間盤突出的人都會有明顯症狀，除非壓迫到神經，才可能出現痠、麻、痛、肌肉無力、大小便受影響等症狀，這時就必須接受治療。

林頌凱也特別提醒：椎間盤突出很容易復發，有時候只是打個噴嚏，或是閃到腰，都可能讓椎間盤又突出來壓到神經。所以不管是用復健或開刀治療而恢復的病患，在日後都要很小心的維持正確的姿勢和運動習慣，以免惡夢重覆發生。

日常生活中，如何利用簡單的姿勢訓練，穩固好脊椎、避免椎間盤突出？

避免椎間盤突出復發「仰躺鴿式」輕鬆遠離痠痛麻

平常沒有明顯壓迫不適時，可以藉由以上的溫和運動減輕脊椎壓力，有效避免椎間盤突出復發。

每天做20下，大約1星期就能看見效果。這個動作主要在強化核心肌群，幫助脊椎更加強壯，避免椎間盤突出、壓迫神經。

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(中時新聞網)