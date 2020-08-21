美科技股帶動那斯達克指數再創歷史新高，台股加權指數在前一日大跌416點之後，21日跳空開高在12,462.52點，大漲近百點，電子權值股台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）全面翻揚向上，指數在開盤不久，已反彈逾200點，最高來到12573點，衝破前一日黑K一半位置12,562點。

在蘋果等大型科技與電子商務類股的帶領下，那斯達克指數再創歷史收盤新高，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數也同步走強，投資人將就業市場的疑慮暫時擺在一旁。

道瓊工業平均指數8月20日上漲0.17％（46.83點）、收27,739.73點。那斯達克指數上漲1.06％（118.49點）、收11,264.95點，創歷史收盤新高。費城導體指數下跌0.9％（19.73點）、收2,181.04點。

元富投顧指出，台股短線「帶量破月線」，短線正式走弱，月線是台股本波多頭重要防線，從今年4月7日跳空站上月線後，已有4.5個月未跌破。大盤的拉回，主因在漲多回檔，但拉回和整理型態，將決定中期走勢，這才是投資人目前要注意的重點。

目前指數回測月線，未來是否有效破月線？這是第一個關鍵；另外，萬一月線有效跌破，跌破後的整理型態是怎樣？這是第二個關鍵。兩大關鍵，將決定台股大盤中期多空，中期來看，大盤載浮載沉機率較高，可能進行12,000～12,700季月線間整理。

觀察量能變化和台積電相關位置，應該是此階段重點，未來等待價穩量縮後，搭配台積電轉強，才是下一階段多頭開始。

(工商 )