美國先前因為「佛洛伊德之死」引發群起激憤，如今又傳出有警察執法過當，再次引發關注。近日美國鳳凰城就有一名男子在停車場形跡可疑，疑似在做猥褻行為，路人報警後，警方第一時間趕到現場，並將這名男子強壓在「71度火燙的柏油地」，時間長達6分鐘，警方上銬後原本想將他叫醒，結果發現他已經昏厥，送醫前就宣告不治。

綜合外媒報導，這名男子為西班牙裔，名叫洛佩茲（RamonLopez），8月4日早上，他現身鳳凰城一處停車場，並公開做出猥褻行為，一名婦女見狀便打電話報警，她說：「他的行為舉止很滑稽，然後站在那邊伸出舌頭。」不僅如此，洛佩茲似乎還從他破舊的短褲中掏出寶貝，做出一些妨害風化的手勢。

從警方公布的監視器以及現場畫面可見，警方到場後，洛佩茲從一間便利商店衝出來，隨後開始拔腿狂奔，第一位警察先是追上去，並在大馬路中央將其壓制，不過洛佩茲力大無窮，3名警察通力合作花費6分鐘才將他的四肢固定住然後上銬，並且將他扛上警車，從畫面可見，洛佩茲此時似乎已經沒了知覺。

洛佩茲被警方抓上警車後，隨即載往附近停車場等待醫護人員到來，結果警察將他拉下車時，卻發現洛佩茲已經沒了知覺，怎麼叫都叫不醒，送往醫院前就宣告不治。

報導中指出，洛佩茲被捕的當下鳳凰城的溫度是華氏99度，但在柏油路面的溫度還要更高，高出40至60度，換句話說，洛佩茲當時是被壓在將近71度的火燙地面上，而在執法影片曝光後，佛洛伊德的律師班恩（ben crump）也在推特上痛批警方執法過當。

洛佩茲的女友透露，他其實患有思覺失調症，推測他當下可能是服用藥物，所以才會做出一些奇怪的行為；至於整起事件是否有執法過當，還須等待進一步調查。

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(中時新聞網)