國家隊生產透明口罩，讓聽障人士可以兼顧防疫，並與他人溝通。（經濟部臉書）

疫情期間須配戴口罩，遮擋住口鼻卻讓聽障人士無法閱讀唇語，造成溝通障礙，考量到這點，經濟部工業局和國家隊嘗試開發「透明口罩」，並在上個月完成打樣，試戴調整中，並將盡快量產上市，引起網友討論，太離譜了！政府怎麼這麼用心。

經濟部在臉書發文表示，口罩是防疫利器，可保護自己與他人，卻影響依靠唇語溝通得聽損者，經濟部工業局收到蒲公英聽語協會的需求，便找紡織產業綜合研究所、台灣康匠和權威機械，嘗試開發「透明口罩」，能遮口鼻又能看出表情。

而這款「透明口罩」已在今年7月完成手工打樣，隨後也邀請聽損孩童到現場試樣討論，將依照實際需求量身調整，並盡速量產上市。感謝口罩國家隊，不只拚口罩產量，也協助弱勢族群，生產出符合每個人需求的口罩。

貼文一出，不少網友紛紛留言，「太離譜了這個政府怎麼這麼用心」、「這個好暖心」、「這真是近期經濟部小編最讚的文了！喜歡！台灣加油！」、「一整個貼心！國家隊能顧及到這樣真的很不容易」。

戴上口罩是防疫利器，可以保護自己也保護他人。不過，卻也影響靠唇語溝通的聽損者，因此，在收到蒲公英聽語協會的需求後，經濟部工業局找了紡織產業綜合研究所、台灣康匠 Taiwan Comfort Champ 和... 由經濟部發佈於 2020年8月20日 星期四

(中時新聞網)