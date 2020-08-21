陸美交惡，陸媒《人民日報》國際專欄「鐘聲」21日發表「正確看待和妥善處理中美關係」系列文章第二篇〈共同利益關乎人民福祉〉，強調陸美經貿合作有利於大陸、有利於美國、有利於世界的基本事實。應當看到，陸美共同利益蘊含超越分歧的力量，早就是推動兩國相向而行的重要力量。1972年2月尼克森總統訪陸指出：「使我們走到一起的，是我們有超過這些分歧的共同利益。」多年以前，以戰略眼光和長遠觀點來運籌國際關係的美國政治家，就認清了這一點。

文章指出，正常的經貿關係是建立在公平交易基礎上的互惠互利關係，而不是「你輸我贏」的零和博弈。不提陸美經貿合作帶來的經濟增長、就業增加、消費成本降低、企業利潤提升等，不是無知，就是揣著明白裝糊塗。

評論分析，美國舊金山聯邦儲備銀行研究人員估算，2018年美國人花在「中國製造」的進口商品上的每1美元中，約有0.56美元實際流向了美國企業和工人，這一「回流」比例是所有進口來源國中最高的。

文章強調，歷史經驗表明，陸美經貿合作帶來的共同利益遠超雙邊範疇。2008年國際金融危機發生後，時任美國財政部長保爾森提出，美國領導人應該「讓中國成為美國公司、消費者、出口商和投資者的增長機會」。事實證明，大陸以積極有力的行動同全球夥伴合作，成為促進世界經濟復甦的重要引擎，2009年中國對世界經濟增長的貢獻率超過50％。

評論稱，當前，新冠肺炎疫情對世界經濟產生巨大衝擊，而據國際貨幣基金預測，大陸是2020年唯一能夠實現正增長的主要經濟體。深化陸美經貿合作將有利於重振疫情後的兩國經濟，依然是符合兩國人民和世界人民期待的明智之舉。

文章警告，需要警惕的是，日前，「支持自由貿易美國人聯盟」聯合約160家美國企業、貿易組織共同致信美國國會，指出陸美貿易戰使美國民眾2019年多支付500億美元關稅，美國上市公司市值縮水1.7兆美元。這樣的結果值得反思，打壓合作、大搞對抗的路還能走多遠？美國哈佛大學教授約瑟夫·奈伊最近闡釋「正和博弈」概念，指出不應該只考慮美國超越其他國家的實力，還必須考慮與其他國家合作以實現共同目標的能力。

文章強調，發展陸美關係，必須避免戰略誤判，必須避免因一時短視犯下不可挽回的歷史性錯誤。只有跳出零和博弈思維，遵循合作共贏理念，提升與他國實現共贏的能力，才能順應經濟全球化的時代潮流。

(中時 )