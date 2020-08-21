大聯盟至今最冷門的球衣背號是86、89、92這3個號碼，一百多年來沒人在大聯盟使用過這3個背號出場，直到本季2020年終於要全部「解鎖」了。紅雀隊牛棚投手卡布瑞拉(Genesis Cabrera)穿走92號，克魯茲(Jesus Cruz)穿走86號，並且兩人都已登板投球。

最後一個號碼是89號，洋基先發左投派克斯頓(James Paxton)周五賽後手肘不適，他們從小聯盟叫上菜鳥先發投手札胡雷(Miguel Yajure)，就把這個89號給他了。大聯盟官網報導指出，如果札胡雷成功在比賽亮相，就宣告所有球衣背號(0-99以及00)全部都有人使用過了！

至今已有將近2萬人登上過大聯盟比賽，卻沒人使用89號，球員普遍不愛60以上的背號。最熱門的背號集中在20-30號，特別是22、27兩個號碼最受歡迎，現役的22號名將首推道奇左投柯蕭(Clayton Kershaw)，27號則是天使隊「神鱒」卓奧特(Mike Trout)。

傳奇的42號球衣則是為了紀念大聯盟首位黑人球員傑基羅賓生(Jackie Robinson)，各隊球員都不得再使用。不過最為海外球迷熟知的42號肯定是救援王李維拉(Mariano Rivera)，他在大聯盟封印42號之前就已經使用這個號碼，生涯都在洋基且沒換過背號。

(中時新聞網)