看來羅素的抽籤運氣，還是比柯瑞好上許多！NBA樂透抽籤儀式21日順利展開，結果跟勇士同樣擁有14％狀元籤機率的灰狼，在羅素代表出席下，如願抽到今年狀元籤，派出柯瑞抽籤的勇士抽中榜眼籤，探花籤則被黃蜂抽走了。

本季拿下19勝45敗，位居西區第14的灰狼，連參加今年復賽機會都沒有，如今刻意派出本季才被勇士交易過來的羅素出席樂透抽籤儀式，確實運氣相當不錯，如今順利抽到狀元籤，接下來就看要選誰，來跟他與唐斯攜手幫助灰狼重建。

反觀本季打算擺爛到底的勇士，由於克雷湯普生提前本季報銷，柯瑞也因手掌骨折休兵很長時間，最後只拿15勝50敗的聯盟墊底成績也屬應該，目標就是鎖定狀元籤，可惜柯瑞的運氣沒比羅素好，勇士最後只抽到榜眼籤，也算勉強可以。

今年樂透抽籤儀式最後結果依序如下：灰狼、勇士、黃蜂、公牛、騎士、老鷹、活塞、尼克、巫師、太陽、馬刺、國王、鵜鶘、塞爾提克，其中最悲情的還是本季只拿21勝45敗的尼克，努力擺爛了半天，卻只抽到今年第8順位選秀權。

(中時 )