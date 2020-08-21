在即將分拆股票之前，特斯拉延續近來的強勁升勢，周四股價首度漲破2,000美元大關。

特斯拉周四股價大漲6.56%，為2,001.83美元，市值達到3720億美元，僅次於標普500指數中的7檔成分股。

特斯拉上個月公布強勁的季報後，投資人普遍壓寶該電動車大廠將納入標普500指數。今年以來，特斯拉股價已上漲逾300%。

自8月11日特斯立宣布1股拆為5股的股票分割計畫後，短短不到兩周時間，其股價已經大漲45%。根據特斯拉此前發布的公告，股票分割基準日為8月21日，8月28日盤後完成分割，並於8月31日起以分拆後的股數進行交易。

特斯拉每股股價在華爾街已名列前茅，該公司表示要讓員工與投資人更容易取得特斯拉股票。

目前特斯拉的股票本益比已經達到極高的148倍，而其市值不會受到分拆股票影響。

《環球時報》周四在推特上發文，指某不具名的主管透露，特斯接將於2021年起開始在上海廠推出「中國製」的Model Y電動車。

特斯拉將於9月22日召開年度股東會之同日舉行備受期待的「電池日」重大活動，投資人預期該公司屆時將作出重大宣告。市場普遍預期特斯拉將展示電池的創新設計，摩根士丹利分析師預期特斯拉將宣布向汽車產業提供優質的電池組。

(時報資訊)