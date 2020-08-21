美股消息面：

1.美元持續走高，周四紐約期金連續第二日下挫，但現貨金反彈收高。周四紐約12月期金收跌23.8美元或1.2%，為每盎司1946.5美元。現貨金收漲升0.96%，報每盎司1946.6美元，盤中最高升至1956.4美元。

2.石油輸出國組織與其減產盟國OPEC+表示可能需要減產以解決供應過剩的問題，以及受美國就業數據意外疲弱影響，周四紐約期油收跌35美分或0.8%，為每桶42.58美元。倫敦布蘭特期油收跌47美分或1%，為每桶44.9美元。

3.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國7月領先指標較6月升高1.4%，為104.4，超出市場預期的上升1.1%，該指標雖連續第3個月攀升，但升幅已較前兩個月放緩，顯示解封後的經濟復甦似乎失去動能，成長步伐恐將放緩。

4.費城聯準銀行8月製造業指數為17.2，較7月為24.1大幅下滑，且遠不及市場預期的21。

5.美國勞工部周四公布，上周（截至8月15日）初次請領失業救濟人數較前一周增加13.5萬人，為110.6萬人，超出市場預期的92萬人，並在時隔1周後再度突破100萬大關。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為117.575萬人，較前一周減少7.9萬人。截至8月8日當周，美國續領失業救濟人數較前一周減少63.6萬人，為1484.4萬人。

(時報資訊)