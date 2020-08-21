裕國冷凍（8905）8/20接獲久裕國際投資副知將以每股19元現金為對價，預計收購10,750仟股（張），約為已發行股份總數119,440仟股（張）的9%股權，若收購達5,972仟股（即發行股份總數之5%），則收購數量條件即告成就。

裕國今（21）日發出聲明稿指出，將依法於15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並視情況委託專家表示意見；此外，裕國亦將召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。

在傳出久裕國際將以每股19元公開收購裕國的股票後，裕國今日一開盤、股價瞬間鎖住漲停16.65元、大漲了1.5元，還有11萬張高掛買單！

裕國今日就久裕國際公開發表聲明提及，裕國公司過度濃厚之家族企業色彩，並特別邀請前董事長楊連發的資產管理公司參加作為股東，以進行公開收購云云。裕國公司重申，在裕國總裁楊得根領導集團期間、表現有目共睹，不應以家族企業色彩抹煞過去裕國公司經營之實績。

裕國在聲明稿中還指出，前董事長楊連發未經股東會許可，即與其亦擔任董事長之楊名國際股份有限公司為競業行為，卻在裕國預計9月23日召開之股東會討論向其行使歸入權追究責任之際，突然發起公開收購，背後緣由更應深入探討。

此外，裕國公司新任經營團隊就任後，董事長楊育偉及總經理詹義郎各司其職，改革前朝所採之董事長兼總經理制，真正落實公司治理原則，從公布第一季季報恢復正常交易後，股價開紅盤且維持平穩之表現，也可得知投資人對於裕國新任經營團隊的信心。

董事長楊育偉也勇於任事，積極處理前任經營團隊留下之相關缺失，以及規劃3年及6年發展計畫，董事長帶領的新任經營團隊正是在革除先前之舊習，一步一腳印帶領公司延續楊得根總裁之「無牆壁精神」，保障公司及廣大投資人之權益。

裕國公司強調，期盼投資大眾給予現任經營團隊更多的支持，現任經營團隊也會全力以赴，開創一番新氣象。

(工商 )