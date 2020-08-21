由 TimeDomAIn 研發，可讓使用者隨時隨地記錄並分享個人音樂創作的手機遊戲《ACE 虛擬歌姬》在今日正式與大家見面囉！官方特別釋出遊戲的進階玩法「自由模式」與多位歌姬介紹，於此同時AcFun的看板娘「AC 娘」也將同步進駐《ACE 虛擬歌姬》，玩家可透過App Store 等平台免費下載。

《ACE虛擬歌姬》遊戲宣傳片。（圖／炫指國際授權）

虛擬歌姬正式亮相

目前《ACE 虛擬歌姬》中已有 4 名原創歌姬進駐，此外更有早已掌握眾多粉絲的歌姬「AC 娘」同時進駐。每位歌姬各有自己的獨特嗓音，創作者在達成歌姬各自的解鎖條件後，即可免費獲取，此後即可以配合曲風與調性的特色，安排更加適切的演唱者。

『AC娘』：A站技術宅(左)、『小艾』：呆萌電音吃貨(中)、『小酒仙』：凶巴巴的喵賽克(右)。（圖／炫指國際提供）

『小莫』：神秘的蘿莉妖精(左)、『小夜』溫柔優等生(右)。（圖／炫指國際提供）

歌姬們在演唱時，會隨著音樂節奏點頭打拍子或在演唱時變動口型，種種令歌姬們更加生動的小巧思，皆展現製作團隊 timedomAIn 的用心。值得一提的是，玩家們若在歌姬演唱的過程中點即螢幕的話，歌姬們還會有所反應唷！感興趣的玩家們，不妨嘗試看看吧！

可高原創的「自由模式」獻給每一位音樂小天才！

相比適合大眾好上手的「自動對準節奏」模式，「自由模式」更適合本身具有相當樂理基礎的玩家們。該模式雖在音準把關方面會有較高的難度，但相對地能以更多自定義的設定功能，進行更具原創性的創作。

甚至，因為可以自由控制節奏，因此不需要依照音樂的節拍進行逐字演唱，玩家們可以要求歌姬在更短的時間內唱出更多的字詞。

《ACE 虛擬歌姬》自由模式可提供創作者更多創意空間。（圖／炫指國際提供）

此外，「自由模式」還有一個強大的「滑音」功能。操作時一樣是根據操作者的手指實際觸碰的位置決定演唱的音高，但有了更細緻的區間，甚至可以藉由指向於兩個琴鍵之間以取得「半音」。

四種滑音模式介紹

目前系統內已經有四種滑音模式，分別是無滑音、電音、順暢滑音，與自由滑音。

●無滑音：字字皆取歸屬的「本音」

●電音：模擬出一般利用後製才能呈現的電音效果

●順暢滑音：玩家可自行設定，但系統會協助進行一定程度的校正

●自由滑音：完全平滑地根據設定所進行的滑音

《ACE 虛擬歌姬》每周更新原創BGM。（圖／炫指國際提供）

歡慶《ACE 虛擬歌姬》上市，活動周邊獎不停

官方表示，未來也將有更多歌姬進駐，期待能看見更多創作者的音樂，藉由《ACE 虛擬歌姬》被演繹出來，並讓更多人聽見。

而隨著遊戲上線後，官方將陸續安排緊湊的遊戲活動，並且有相關周邊商品推出，想知道更多有關《ACE 虛擬歌姬》的最新進度與相關活動內容，可隨時關注官方粉絲團訊息及新聞稿露出。

玩家手繪Q版歌姬。（圖／炫指國際提供）

(科技)