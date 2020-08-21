為提昇勞工職能，台南市勞工局開辦逾35班次訓練課程，為讓市民朋友了解訓練效益，勞工局將於8月29日上午11時在南紡購物中心5樓夢想舞台辦理職訓成果展，不僅在會場由學員走秀，展出美容美髮的彩妝學習成果，更有許多學員手作品展示與義賣活動，邀請市民朋友一起到現場看展、找好物。

為展現台南市職業訓練成果，本次邀請伽碩企業、群偉國際、德鍵企業、社團法人台南市觀光協會、中華醫事科技大學、嘉南藥理大學、台南市美髮及美容美體產業工會等逾10家職業訓練單位共同參與。

勞工局局長王鑫基表示，職訓成果展以「台南特色」展現，共區分「在地美食」、「精緻農業」、「資訊科技」、「時尚美容」、「文創技藝」五大主題，包含動態走秀及靜態成品展覽，還新增成果大主廚活動，將由訓練單位安排結訓學員親自示範咖啡飲品調配和輕食製作。

王鑫基說，由學員現場展現技藝與民眾互動，可以提升臨場反應及舞台經驗，亦可成為結訓學員未來求職面試的加分項。

成果展活動有以新住民為主題的彩妝秀，以及逾10攤位以上的成果展示，包含運用在地農產品製成各樣美食佳餚及飲品，美甲光療凝膠服務、創意手作布包、手工串珠及手工香皂、小型木工藝等成品呈現訓練成果。

另為擴散職訓成果，學員的成果作品結合義賣活動，王鑫基說學員透過職訓習得一技之長，SHOW出學員創意及實力，同時也不忘回饋社會，貢獻一己之力，義賣所得將全數作為「有情有疼心有故事ㄟ厝職災、弱勢家庭房屋修繕計畫」運用。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，考量正逢暑假期間，活動現場更設計造型氣球教學、黏土手作DIY及布口罩套製作等課程，還有多項有獎徵答活動，歡迎市民朋友攜家帶眷，親子同樂。

8月29日成果展活動時間是上午11點至下午2點在南紡購物中心5樓，勞工局職訓就服中心提醒配合中央的防疫措施，活動當日民眾進入會場請配戴口罩，量測體溫及實名制登記。

(中時 )