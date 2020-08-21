捲入逆時中風波，葉彥伯今哽咽：我百分百挺阿中部長。（中天新聞）

近日捲入主動篩檢風波的彰化縣衛生局，局長葉彥伯今（21日）出面，針對各界疑慮一一做出解釋，強調他百分之百「挺阿中部長」、「如果重來一次，我還是會做」，講到激動處，一度哽咽。

主動篩檢美國返台少年，竟意外揪出確診個案（案485），彰化衛生局被中央流行疫情指揮中心點名，甚至出動政風調查，身處風暴中心的葉彥伯，今接受媒體訪問時說，「如果重來一次，我還是會做。」

葉彥伯表示，彰縣一切程序都按照中央規定，包括協助居家檢疫者就醫、採檢，所有調查也沒有強迫，「我想精準篩準，就是能抓到我們想抓到的個案。」他強調，絕無對中央不敬，通報機制或許有些差異，未來會尊重中央指示，作出改進。

講到激動處，葉彥伯一度哽咽：「我們就是多做一點，希望防疫好，讓大家放心，我們真的很辛苦！我每次看到報導，都希望這些紛擾趕快過去，我真的很懷念那時候（追白牌司機），上下防疫一條心。」

(中時新聞網)