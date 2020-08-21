砍斷母親頭顱犯，殺直系血親尊親屬罪的桃園市梁姓男子，桃園地院本依家暴殺人罪判處他無期徒刑，遞奪公權終身，但高等法院20日竟轉判無罪，引發社會輿論譁然，更讓資深媒體人陳敏鳳看不下去，怒批司法院到底在幹嘛？這種司法改革只會讓人民對司法更加失望而已！

2018年梁姓兇嫌因吸食毒品，而與母親產生口角，憤而持刀殺害，昨日二審獲判無罪。同樣，2019年嘉義鐵路殺警案，鄭姓兇嫌以思覺失調症，經嘉義地院判處無罪，裁定50萬交保，判決引發社會一片譁然，不僅許多網友對於這樣的結果感到不服，也令人質疑社會安全是否有漏洞。

對此，陳敏鳳在政論節目《新聞面對面》上表示，她希望司法院可以出來公開解釋一下，因為連續殺警弒母都無罪，社會大眾是無法接受的。且司法院內不不停在進行司法改革，如果越改讓老百姓越害怕，這種改革怎麼可以！司法院到底在幹嘛？

陳敏鳳更直言，她不是對司法院長許宗力有意見，但是據悉司法院通常會有一些判例的討論，現在已經有兩個案例的判決都是這樣造成對社會衝擊的情況，她認為司法院內部討論的議題要不要對社會公開，因為司法院近來一些判決都跟法律的風向有不同的糾正。她也曾聽聞許宗力上任司法院長後，對於有些判例有不同的看法。那她要請司法院公開講一下請問對於殺警弒母的案子，司法院的態度是什麼？

同台的資深媒體人徐嶔煌也直言，當初很多人對政府不滿，其中有一部分也包括對司法不滿和失望的群眾，這是他要提醒的。基進黨立委陳柏惟更怒批，他對這個案件無法理解，也不能同意。因為這個判決可能會造成後續示範效應，會讓人聯想是不是多喝一點就會被判無罪？他很嚴正跟大家表示，這個判決讓人完全無法接受，他們會持續觀察這個案件。

(中時新聞網)