根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基21日爆料，原定10月16日登場的今年選秀大會，以及10月18日自由球員市場開放，都將面對順延幾周以上時間的無奈命運，也就是想知道灰狼會用今年選秀狀元籤選誰，恐怕必須等上更多時間才可以知道了。

沃神表示，NBA球員工會已經正式通知球員，自由球員市場與選秀大會都可能要延遲幾周才會開放或舉行，主因在針對下個球季各球薪資上限與繳交豪華稅門檻的不確定性，畢竟NBA今年受到新冠疫情衝擊，整體營收與損失難以估計。

無論是選秀大會或自由市場，都會影響到各隊薪資空間，為了提前達成全新的勞資協議，NBA球員工會執行總裁米雪兒羅伯茲已經進入奧蘭多隔離園區，且跟各隊球員代表見面協商，最近就已傳出下季可能延到明年1月到3月期間才打。

畢竟假如新球季12月1日就開打，這對打進總冠軍賽的兩隊相當不利，因為總冠軍賽最晚要到10月中旬才會結束，假如11月馬上就進行季前訓練營，球員幾乎沒有喘息機會，或許延到明年1月以後才告開打，才是比較合理公平做法。

(中時 )