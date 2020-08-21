針對本月初台中市再度發生公車車門夾傷乘客的意外，市議員林德宇昨日在議會臨時會中要求，交通局未來在針對客運業者的稽查中將防夾裝置納入為稽查項目，也應研擬司機開關門、發動起步的SOP，以車內廣播通知乘客，窮盡一切手段防止意外再度發生。

林德宇表示，在6月的定期會他就針對公車夾人議題質詢過，當時交通局長葉昭甫曾表示台中市公車裝設防夾裝置的比例為68.9％，在全台已經是非常高的數字，但很遺憾的本月初又發生了一起大學生遭公車車門夾傷的意外。

林德宇詢問，台中市公車的防夾裝置，目前有沒有包含在交通局的稽查範圍內？葉昭甫表示，目前國內法規並未將車內防夾裝置列為必要設施，交通局只能要求業者在出車前自主檢查，確認防夾裝置及相關設施都正常運作後才能出車，也要求業者新購車輛都需配備防夾裝置。

林德宇指出，防夾裝置的裝置率當然要繼續提升，也希望交通局能針對防夾裝置去做定期、不定期的稽查，確保每一個裝置都能正常運作。

林德宇強調，除防夾裝置外，交通局應制定開關門及發動起步的標準作業流程，要求司機先以車內廣播通知乘客，再執行開關門等動作。他強調，一定要窮盡任何可能的作為，才能預防意外再度發生，給市民一個安全的搭乘環境。

林德宇也關心捷運橘線的規劃進度，他詢問葉昭甫局6月已經在地方開完說明會了，有沒有機會在定期會送進議會審議？葉昭甫表示，要檢討、修正完報告內容才能送進議會審議，交通局會努力，看看能不能在定期會前完成。

(中時 )