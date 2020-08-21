法國近期發生15匹馬遭虐殺事件，遭虐殺的馬匹中幾乎都被挖掉了眼睛和耳朵，有的馬匹甚至還被肢解，手段十分殘忍；當地警方根據馬匹屍體的特徵研判，犯案者為同一群人的可能性極高，並已針對此虐殺動物案件展開調查。

根據《每日郵報》報導，馬匹遭虐殺事件可追溯自今年2月，在摩塞爾省（Moselle）薩蘭堡（Château-Salins）的一所農業學校中發現，一匹馬在遭殺害後耳朵被切除；幾日後，南特（Nantes）也被發現有一匹賽馬死亡，耳朵同樣被人割除。農場主菲利浦（PhilippeBoutin）表示，依照現場痕跡來看，馬匹在死亡前曾激烈掙扎過，且要讓馬匹倒下一個人絕對無法辦到，因此他認為兇手應該是結夥犯案。

報導指出，幾週來法國境內陸續發生多起馬匹遭肢解、耳朵皆被挖走，陳屍草原的案件，而8月至今更是發生過至少5起類似事件；17日一匹自然死亡的母馬，鼻子、耳朵和眼睛都被挖走，顯示兇嫌犯案手法愈來愈殘酷。

目前警方已針對此事進行調查，呼籲民眾若在牧場、繁殖場或馬術中心，有看到任何可疑人士應立即報案、提供相關線索。警方表示，為了防止出現更多受害馬匹，將會全力進行偵查並制止此類虐殺動物的行為。

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(中時新聞網)