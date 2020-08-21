由中天新聞台主播簡至豪領軍的《小豪出任務》，每週解鎖戶外新玩法，帶領觀眾到處趴趴走！本週來到花蓮體驗輕航機飛行之旅，與專業飛行員一起翱翔天際，從空中俯瞰山海景觀，更體驗了刺激的特技飛機花式飛行，讓簡至豪開了眼界：「我從來沒想過輕航機也能做花式飛行耶！」

「豪好玩」團長簡至豪這次來到了花東縱谷的一家輕航機飛行場，輕航機飛行體驗每人一機，配置專業教練陪同飛行，航程約20分鐘，座位設置操縱桿，讓旅客有機會體驗開飛機的樂趣。「它是屬於較客製化的飛行體驗，若有同行友人一起體驗，可以兩架飛機齊飛，再往外飛開，那種畫面就像是國慶閱兵規格一樣！畢竟人不瘋狂枉此生，這裡的教練全都是戰鬥機教官退役，勇於冒險、尋求刺激的旅客可以跟我一樣，體驗特技飛機花式飛行，把輕航機飛行體驗變成像是搭乘戰鬥機一樣！」

主播簡至豪搭輕航機俯瞰山海景觀。（圖／中天提供）

簡至豪分別體驗了空中失速和側翼翻滾兩個項目，空中失速就是輕航機在半空中時螺旋槳直接停止，實際體驗上，機體不會立刻下降，保留一點緩衝時間，乍聽之下似乎沒那麼可怕，但簡至豪認為，當下心裡的恐懼是壓過失速感，在腦中不斷思索：「媽呀！萬一等下發不動怎麼辦？」 而側翼翻滾則是讓簡至豪體驗360度旋轉，簡至豪表示，這是一般搭飛機不會有的體驗，機體翻滾時人體會感受到G力，就是一種「突然被壓住」的感覺。整體來說，這次的輕航機體驗比坐大怒神還刺激，讓簡至豪大呼值得！

輕航機飛行航程中，簡至豪彷彿像齊柏林一樣「看見台灣」，俯瞰東部山脈與海岸線的美景，內心感動得不能自己，情感豐沛的他自曝：「真的會有點想哭的感覺耶！內心充滿靜謐的感受，讓人忘記世俗的紛紛擾擾！」看著眼前壯麗的風景，加上製作《小豪出任務》節目以來，跑了不少台灣戶外景點，讓他感觸頗深。他認為，台灣面積雖小，但旅遊資源豐富，是一個可以被世界看見的亮點，只是台灣的觀光景點間各自美好，缺乏系統化串聯與行銷規劃，讓他大嘆可惜，期待未來能在國際上「看見台灣」！更多精彩內容，請鎖定本週六（22日）中天新聞台52頻道下午1點《小豪出任務》。

(中時新聞網)