彰化縣衛生局因採檢出一名無症狀者確診新冠肺炎，引發篩檢不符規定爭議，風波還沒結束，彰化衛生局又遭爆為了普篩研究和普篩試劑，強迫基層醫護抽血。

麻醉醫師邱豑慶在臉書「麻的法課-邱豑慶醫師」PO出對話截圖，提到「突然要篩檢彰化境內醫護人員有無感染肺結核，所以大家只能配合，也都被抽了兩管血、皮下測試。但我們根本沒有拒絕的權利」「有被拿去做跟肺炎相關的研究，問題是，問卷單張上完全沒有跟肺炎相關的文字說明，實在很難接受這樣不光明正大的作法…」。

邱豑慶怒轟「彰化衛生局要攻擊衛福部長，想激起基層醫護人員同仇敵愾？」憑什麼為了普篩研究和普篩試劑，基層醫護要被強迫抽血，普篩肺結核有經過同意嗎？抽血除了篩檢有沒有拿去作任何研究？受試者有同意嗎？

更奇怪的是，邱豑慶指出，A醫院的醫護篩檢，為何不是在A醫院檢驗科抽血，而是叫外包B醫院的團隊去A醫院抽血。

(中時新聞網)