台灣央行將在9月17日舉行第三季理監事會。玉山金(2884)旗下玉山銀行總經理陳茂欽認為，台灣央行不會實施負利率，負利率效果不佳，對商業銀行會造成很大的傷害。

受新冠疫情衝擊，國銀海外分行今年經營艱困，每月都較去年同期衰退。玉山銀行董事長黃男州表示，今年上半年國銀海外分行稅前盈餘年增-34%，玉山銀相較同業表現為佳，上半年玉山銀行海外分行稅前盈餘年增為-11%。

新冠疫情年初爆發以來，台商快速應變，銀行的授信單位也重新制定授信人員Q&A，並且將受訪層級從過去的財務主管提高到企業負責人。陳茂欽表示，新冠疫情為非常態現象，是必須要進一步了解公司的決策，因此有必要重新調整授信SOP。

據了解，今年2月有在越南的台商鞋業負責人，於二月疫情爆發初期，就斷然先裁員2萬人，並將所有的銀行部位全部借出，以因應疫情變化。以上述個案，若銀行的授信人員僅拜訪財務主管，是不容易掌握公司的重大決策。

陳茂欽表示，新冠疫情也改變了銀行的經營型態，目前銀行端所關心的三大不確定因素：一、觀光旅遊業的信用風險。二、中美貿易戰加速移動產地，台商因應中國產地+1(除了中國產地，還要新增非中國產區)的壓力。三、歐美疫情加劇，台商的供應鏈斷鏈和終端實質有效需求下降問題。

(時報資訊)