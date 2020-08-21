正當人們努力對抗新冠疫情帶來的全球經濟倒退，日本八月的工廠活動再次出現萎縮，並將萎縮時間延長到第16個月，打擊了市場對製造業出現快速復甦的期望。

日本Jibun銀行的製造業PMI初值，經季節調整在八月為46.6，而前一個月的終值為45.2。

如果八月最後證實了終值仍為萎縮，將成為2009年六月以來最長時間的萎縮，2009年的糟糕表現是肇因於2008年的金融海嘯。

編制該數據的IHS Markit首席經濟學家伯納奧(Bernard Aw)表示，日本企業在八月對於商業前景抱持悲觀態度，一個堅實的復甦展望仍是充滿不確定性。低迷的貿易流動以及社交管制措施都將對需求產生不利影響。

日本在本周一公布史上最糟的季度GDP表現，新冠疫情衝擊了汽車和其他產品的出口。

PMI調查也顯示在服務業部門的進一步弱化，新商業和商業預期都出現近三個月新低。日本Jibun銀行服務業PMI初值，經季節調整在八月為45.0，而七月的終值為45.4。

包括服務和製造業的綜合PMI在八月為44.9，與前一個月保持不變。

(時報資訊)