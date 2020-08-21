網路流傳大陸駐吉里巴斯大使唐松根日前造訪吉國離島，當地30名學童舖成「人體地毯」，而唐松根踏在學童身上走，這引起許多負面批評。大陸外交部發言人趙立堅指控散播圖片的澳洲人士從台灣拿錢挑撥中吉關係；我外交部發言人歐江安反駁大陸外交部公然說謊與抹黑，並予以嚴厲譴責。

衛報(The Guardian)報導，照片是今年3月，大陸駐吉里巴斯大使唐松到任時的畫面，當地安排了30名兒童趴在地上，讓唐松踩著他們身上走過去，而穿著傳統服裝的女接待員牽著唐松的手引導他來走。許多吉里巴斯的議員指出，這種做法在群島上的許多島嶼上都有，是最盛情歡迎的表現。

趙立堅指稱，散播圖片的澳洲人士柏樂志（Drew Pavlou）是從台灣拿錢，要蓄意挑撥中吉關係；歐江安澄清說，台灣方面與該名澳洲學生並不認識，沒有接觸過，更沒有收買。中國外交部公然說謊與抹黑行為令人不齒，對此外交部予以嚴厲譴責。

針對該圖片，歐江安昨天表示，這不是我們認識的吉里巴斯，我們也不會這樣對待我們的友邦和人民，至於中國怎麼對待他們的友邦，全世界自有公評。

(中時 )