桃園市梁姓男子2018年持刀弒母，還將母親的頭顱砍下，隨後從12樓高的住家，丟至社區中庭，手段兇殘令人髮指，二審判宣判結果出爐後，整起案情大逆轉，判梁姓兇嫌無罪且當庭釋放，還罕見「責付」給桃園衛生局，不過桃園地檢署隨後又再以梁男酒後鬥毆案件，拘役55天，再將梁男逮回，但期滿後，最終還是得交付衛生單位。

桃園市衛生局副局長陳麗娟說，這樣的做法史無前例，無例可循，只能邊做邊看，由於衛生局已是梁姓男子的相關「監護人」，所以可直接安排住院治療相關事宜。

若經過評估，梁姓男子精神正常，則無須住院治療，家人可以收留，公衛護士、居住地的派出所及桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心社工，需定期聯合訪視；若梁男無處可去，市府社會局會提供特定住所給他暫住，以便聯合訪視。

據《自由時報》報導，法官也坦白說，因無強制處分，「梁男若第二天就宣告失蹤，也只能讓他『跑了，就跑了』」。陳麗娟也解釋整個收案流程，收到轉介個案將會按照衛福部標準來評估，個案相關診斷碼及其精神狀態，若符合，即由公衛護理師收案管理。依個案的級數進行關懷訪視、建立關係，依狀況提供妥適照護，例如提升個案病識感、穩定就醫及規則服藥。

衛福部桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻說，評估患者若符合住院，會先安置急症病房，再轉2到6人病房，有戒斷癮症發作的話，就再安置保護室，有暴力相關行為會以束衣保護管束，且需住院6至8週，每天安排各項治療、評估，再轉往其他慢性病房、復健機構等。

至於高院「梁男跑了就跑了」的說法，高等法院發言人兼庭長洪于智說道，責付時已徵得梁男同意，才讓衛政人員陪同前往療養院，如醫生經過診斷需要治療的話，則依精神衛生法規定進行專業治療。

(中時新聞網)