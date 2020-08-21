外型福態的藝人鄒美儀2002年因癌症病逝，享年47歲，過去曾和鄒美儀有好交情的李國超，最近接受媒體訪問，回憶鄒美儀雖終身未婚，曾和包偉銘交往，因男方當兵而分手，但在她過世前傳另有一位交往多年、住在美國的男友，只是鄒美儀極其低調，從未介紹給圈內好友看過。

鄒美儀1973年參加「62年度全國歌唱比賽」出道，後轉戰主持工作，主持華視《雙星報喜》走紅，也曾與許冠文、劉文正分別拍攝電影《鐵板燒》、《冬天裡的一把火》，1996年她透露在乳房發現硬塊，動手術摘除後，2001年又被確診罹患惡性子宮平滑肌肉瘤，隔年不幸病逝，留給觀眾無限惋惜。

李國超透露當年在華視和鄒美儀有好交情。（圖／中時資料照片）

據《三立新聞網》報導，李國超表示，當年在華視工作時和鄒美儀有好交情，私下鄒美儀常帶他到處吃喝玩樂，他記得鄒美儀十分喜歡吃麻辣鍋、喝酒，至於感情狀態，鄒美儀和包偉銘認戀時，由於女方當時名氣遠勝於男方，一度被以為是炒新聞，但兩人仍維持了一年多的感情，最後不敵個性差異才分開。

(中時新聞網)