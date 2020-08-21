【遊戲橘子新聞】遊戲橘子與韓國遊戲Kakao Games共同營運手遊作品《月光雕刻師》，今(20)日官方粉絲專頁及形象官網正式開站，同步公開中文版LOGO，以及原著小說的劇情大綱，敬請玩家們鎖定《月光雕刻師》後續最新消息，準備踏上獨一無二的職業冒險！

《月光雕刻師》改編自韓國連載13年奇幻小說IP作品，去年在韓國創下Kakao Games史上最高的事前預約數320萬人，上市登上雙平台熱門排行第一，更獲得2019韓國遊戲大獎「總理獎」殊榮。官方今(20)日公開中文版LOGO及設計理念：在原著小說的遊戲世界裡，傳說中的雕刻師「扎哈佈」與王妃「伊貝恩」曾許下浪漫的約定，最終在月光之下刻劃出美麗的傳說；LOGO底色的星空背景，象徵雕刻師與王妃在月光下的場景、弦月與「刻」字相連，代表著故事中，「扎哈佈」雕刻月亮的形狀，並呼應著月光與雕刻師雋永的冒險傳說。

《月光雕刻師》中文版LOGO。（圖／遊戲橘子提供）

《月光雕刻師》小說劇情男主角－李賢，現實生活中的貧困青年，人生最大的成就，就是玩遊戲玩到全服第一名，偶然間透過出售帳號獲得了7500萬的巨大金額，卻被高利貸業者利用、奪走了大部分的錢，使得美夢破碎；領悟到遊戲真的能夠賺錢的李賢，決定投身在時下人氣最火紅的虛擬實境遊戲「皇家之路」，踏上致富的夢想旅程。

男主角李賢，化身ID「韋德」開始在遊戲世界中，千方百計的累積賺錢資本，投入數百小時進行紮實的修練，為了成就帳號的價值性，挑戰各式各樣的艱難任務；女主角－鄭徐允，患有嚴重失語症，不願與人交流，全心投向在遊戲世界裡，在「皇家之路」化身ID「徐允」，與「韋德」展開一連串的事件、在朝夕相處之下心境也逐漸改變；「韋德」成為獨一無二的隱藏職業「月光雕刻師」，在「皇家之路」遇到的所有冒險，玩家們將可在《月光雕刻師》遊戲中一同親身體驗。

《月光雕刻師》釋出最新資訊、官方粉專＆形象官網今日開站。（圖／遊戲橘子提供）

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