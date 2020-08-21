因為主動採檢意外發現無症狀確診新冠肺炎個案，彰化縣衛生局卻因此惹得一身腥，遭到中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中點名，下令要政風單位介入調查，局長葉彥伯今 (21日) 早接受採訪，在鏡頭前委屈哽咽！國民健康署前署長邱淑媞接受《中時新聞網》訪問怒譙陳時中，「這位老大哥動不動就面子掛不住，你修理地方衛生局『亮刀』出來，對拚死拚活顧防疫的人情何以堪」！

葉彥伯「被政風」委屈哽咽 她怒譙陳時中：面子掛不住就亮刀

邱淑媞痛心呼籲，彰化縣衛生局局長葉彥伯因為這個事件承受無比壓力，她直言「這就好像把一個乾淨的人，推到了一灘髒水，而且叫大家趕快來看，我現在把人推到一灘髒水裡面。今天葉局長不論他怎麼奮力地游泳，就算他可以游出來也已經髒掉了…」她無法理解，為何地方衛生局連要保護國人都要偷偷摸摸，大罵「我們台灣到底怎麼了？我們真的是一個民主國家嗎？怎麼會把民主搞成這樣」。

葉彥伯「被政風」委屈哽咽 國健署前署長邱淑媞怒譙陳時中：面子掛不住就亮刀

陳時中下令政風單位調查，讓地方政府如驚弓之鳥，醫界更是噤若寒蟬！邱淑媞表示對公務員來講，把政風兩個字拿出來是一種羞辱，似乎就是意味著有貪瀆不法的事情發生，這對地方士氣打擊很重。最後她語重心長的說出這段話，「我希望陳部長你要懸崖勒馬，這場仗還很長，你這樣傷害地方單位，你的仗怎麼打的下去！」

(中時新聞網)