這是什麼教？請出「小英總統」靈魂供信徒膜拜

最近網路瘋傳一段傳教影片，影片中一名自稱是「聖皇新天公」的男子，打著自己是玉皇大帝接班人宣傳福音，每次儀式都會有大咖降靈附身在一名信徒上，而所謂大咖就是小英總統，或是美國總統川普等名人的靈魂，加上一旁還有儀隊行禮儀式，讓不少鄰居還有民眾好奇這到底是什麼宗教。

「我現在要恭請小英總統的靈，來跟大家結緣好不好」，男子說要找出小英總統，只見一名女子拿著麥克風上台講話，「大家好，我是小英總統」。

男子和這名小英總統一搭一唱，「小英總統當你當選之後，會不會來看我，（會啊）你會推動肉身來看聖皇嗎？（會）好，這個糧票不要忘記」。

（圖／摘自中天新聞畫面）

跟所謂的「小英總統」打勾勾，這名男子就是自稱是玉皇大帝接班人「聖皇新天公」，每場儀式都有不同的大咖降臨，「吾乃蔣經國神林玄實是也」「吾乃川普先生迎駕是也」。

有川普、蔣經國，甚至還有耶穌，都是附身在同一名女子身上，不只如此，還有行禮儀式。穿著儀隊制服手持戰斧踏正步，讓人好奇這到底是哪一種信仰。

記者李香儀：「聖皇新天公的海報就大方貼在上面來進行招募，他們的傳教儀式都會在假日舉辦，一次大約會有2、30個人，不過究竟到底在做什麼，連附近鄰居都說不知情。」

總教會鄰居：「他們會說恭送法王之類這樣類似，有帶小孩子，但是年輕比較少，（信徒）大約50、60歲。」

總教會地點就在台北市大直，平日不會開鐵門，據了解，信徒們跟著的都是這名男子，以新救世主和宇宙中樞自居，自稱是玉皇大帝完成任務後的接班人，只是這「特別的降靈」儀隊加上宗教，讓人更好奇裡頭的神秘。

(中時新聞網)