美國對華為制裁禁令傳出可能升級，引爆科技股連3天賣壓沉重，台股20日更爆量重挫416點。投顧法人認為，綜合考量華為砍單及非華為客戶加單，預估對台股今明2年獲利最大衝擊僅各1％、1.4％，認為台股已相當程度反映華為禁令升級利空，可逢回加碼布局。

美國總統川普17日表示，將對華為祭出更嚴格管制令，傳出可能封鎖第三方晶片業者出貨給華為管道，引爆科技股連3天賣壓，台股20日更爆出3486.16億元天量、重挫416點，單日跌幅3.62％在亞股中僅略低於南韓的3.66％。

投顧法人預估，華為已是全球最大基地台及第二季大手機品牌商，在禁制令發生前，華為今年訂單初估約貢獻台股獲利約910億元，占台股整體獲利約4.6％，影響不能說不大，其中手機訂單約600億元、基地台訂單約310億元，分占台股獲利比重約3.1％、1.6％。

而美國商務部去年迄今已對華為祭出3道禁制令，而今年5月15日宣布的新禁令，有給予120天寬限期、於今年9月中旬才正式生效。由於華為已提前備足相關晶片庫存，預期對今年供應鏈最大衝擊僅1季。

而美國日前宣稱的第3道禁令，目前尚無法確定是否實施或何時實施，明年儘管可能面臨砍單衝擊，但考慮非華為客戶市占率提升，部分將轉單台廠等效應，預估對台股今年最大獲利衝擊190億元、僅占1％，明年獲利衝擊則約333億元、占約1.4％。

雖然若華為訂單歸零，對台股獲利最大衝擊可能達4.6％，但若考量寬限期、華為提前備貨、非華為客戶市占率提升並轉單台廠等多重因素下，投顧法人預估對台股今明2年獲利最大衝擊僅1％與1.4％、影響程度有限，建議加碼、並維持台股今年高點13200點目標。

(時報資訊)