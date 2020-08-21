台積電(2330)昨日盤中打到401元低點，收盤415元，今早跳空開高6.5元達421.5元，尚未站回5日線及月線。外資周四為連二天賣超台積電，但本周仍累計買超台積電12507張。

台積電ADR 20日下跌1.73美元跌幅2.2%，每股約合台幣453.52元。隨著美股周四續強，市場氣氛回穩，台積電今跳空開高，穩住多頭陣腳。

另外，台積電20日公告將以8.6億元價格，向太陽能電池廠益通購買南科廠房與附屬設施，這是台積電今年第三度購買南科園區鄰近公司廠房，且台積電累計已投入逾51億元在南科買地買廠。

台積電在南科設立了Fab 14廠及Fab 18廠等兩座超大型晶圓廠，其中，Fab 18廠已完成5奈米共3期晶圓廠建置。台積電將在Fab 18廠區繼續興建另外3期晶圓廠，並建置3奈米生產線，預計2022年完成後陸續進入量產。台積電日前已宣布將調升今年資本支出10億美元達160～170億美元新高。

台積電於7月法說會中指出，5奈米製程技術領先量產，將於下半年大量出貨，今年全年將貢獻約8%營收，3奈米製程將於2022年下半年量產，持續技術領先之地位。

台積電因技術領先之優勢，不受華為禁令影響；台積公司對第3季營運展望樂觀，預期單季美元營收將季增約9.3%，並調高今年營收成長預估，將成長超過2成，也將再創新高。

(時報資訊)