針對近日有市場雜音指出，中華電(2412)承攬數位身分證標案，因子公司參與專案建置有資安疑慮一事，中華電澄清，該核心系統開發皆由正職同仁執行，並無資安與國安議題。

中華電澄清表示，承攬內政部「新一代國民身分證換發系統建置及維護案」，其主要項目新式身分證核心系統開發皆由公司正職同仁執行，子公司資拓宏宇於本案負責內政部既有戶役政系統維護及功能擴增，其無法取得國民資料，程式開發工作內容無洩密或技術外移的可能，因此，該建置案並無資安與國安議題。

中華電表示，為確保及強化本案資訊安全管控，將以制度與資訊系統二個構面進行強化。制度面將遵循行政資通安全責任等級A級防範以及個資保護ISO27701辦理，開發人員採最小權限方式管理，並定期進行人員資安教育訓練，中華或子公司資拓宏宇同仁均無法任意接觸客戶資料。

資訊系統面將採內外網實體隔離，透過硬體保密器確保網路傳輸資料之機密性、完整性及可用性，若因客戶服務需求而進行客戶資料查詢，也將留下查詢紀錄以利日後稽核與管理，並於上線前執行資安檢核(含源碼檢測、弱點掃描與滲透測試)。

此外，中華電表示，本案亦與內政部既有SOC資安監控系統及資安設備防護緊密合作，以確保資料不外洩，中華電會以多年累積大型資訊系統建置整合經驗及資安、憑證專業領域知識，以積極與負責任態度執行本案。

(時報資訊)