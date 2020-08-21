1.南亞科(2408)：美擴大封殺華為，以分散客群增加彈性因應，昨外資賣超縮手、投信力挺連2日買超，今早股價彈升近2.5%。

2.廣穎(4973)：昨外資逆勢買超170張，激勵今早股價強彈近4%，站回5日線上。

3.台積電(2330)：昨兵臨4百關，今早多方回穩，股價開高走高至423.5元。

4.聯電(2303)：昨外資力挺逆勢買超33651張，帶動今早股價彈升逾2.5%。

5.裕隆(2201)：砸200億調整汽車事業體質，昨外資逆勢買超6695張，早盤股價強彈逾6%，一舉收復5日線、月線。

6.金像電(2368)：基本面看佳，外資連日擴大買超，激勵盤初股價觸及漲停。

7.南電(8046)：5G需求助攻營運，昨外資擴大買超3276張，激勵今早股價彈升逾4.5%。

8.精成科(6191)：Q3旺季展望佳，外資昨逆勢擴大買超3752張，激勵早盤股價彈升逾5.5%。

9.聯發科(2454)：5G晶片通過衛星通訊測試，早盤反彈漲近4%，拚返季線。

10.凌陽(2401)：與凌通合攻AI拚明年浮現成果，挹注業績，股價走揚漲近3%。

11.國產(2504)：外資連5日買超1.8萬張，昨股價相對抗跌，晨盤上漲近3%。

12.京城(2524)：都更案有喜，助攻獲利，不畏外資續賣超，早盤續漲逾4%，穩居所有短均之上。

13.愛之味(1217)：中元節題材，人氣回籠爆棚，一度衝上漲停，收復昨日失土，持平5個半月高點。

14.台泥(1101)：外資高喊50元，三大法人連3日買超，早盤小漲。

15.大亞(1609)：外資昨轉買超5846張，早盤漲逾2%。

16.圓剛(2417)：新品攻影像市場，三大法人昨擴大買超，早盤漲逾2%。

17.和大(1536)：喜迎電動車訂單，Q3業績可期，早盤漲逾3%、收復月線。

18.技嘉(2376)：受輝達財報優激勵，三大法人昨轉買超4827張，早盤漲逾2%。

19.曜越(3540)：外資連5日買超，早盤挾量漲逾7%。

20.國光生(4142)：新冠疫苗獲准人體試驗，晨盤彈升2.5%，強處高檔區。

21.友達(2409)：面板漲價，雙虎Q3有望轉盈，早盤反彈3%，力保季線。

22.大江(8436)：下周一辦法說，獲外資及投信卡位布局，早盤大漲6%，站穩季線。

23.迅得(6438)：上半年業績耀眼，獲投信連2買，晨盤急漲7%，收復昨日逾半失土。

24.所羅門(2359)：搶攻智慧製造、物流市場獲買盤力挺，早盤放量大漲半根停板，登1個月高。

25.可成(2474)：獲內資偏多操作，昨日傷勢相對輕微，早盤挾量反彈6%，收復200元及五日線。

26.貿聯-KY(3665)：今日法說，外資連8買搶卡位，晨盤高飛7%，登半年高。

(時報資訊)