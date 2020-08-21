聯準會在政策會議紀錄上表露對美國復甦前景的擔憂，引發全球股市下挫，由礦業股與銀行股領跌，周四歐洲股市跌逾1%。

周四收盤，泛歐Stoxx 600指數收跌1.07%，為365.64點，創下10日新低，對經濟局勢敏感的類股表現疲弱，礦業、銀行、汽車與油氣股跌幅介於1.6%～2.9%。

美國聯準會發布7月貨幣政策會議紀錄，內容顯示決策委員會認為新冠肺炎疫情將嚴重影響美國經濟與就業，並對經濟復甦前景的高度不確定性感到擔憂。

美國上周初次請領失業救濟金人數意外又再突破100萬大關，歐洲疫情再度升高，英國的單日新增確診病例創下6月21日以來次高紀錄，德國近幾周來的病例也加速攀升，亦為歐洲股市帶來壓力。

周四收盤，英國富時100指數跌1.61%，德國DAX指數跌1.14%，法國CAC 40指數跌1.33%，義大利富時MIB指數跌1.44%，西班牙IBEX 35指數跌1.42%。

(時報資訊)