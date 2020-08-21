印度克勒拉省醫療人員和卡利克特機場的消息人士說，曾於7日在印航快捷航空撤僑專機空難協助救援工作的26名當地居民確診感染武漢肺炎，正在接受治療。

印度新聞信託社（PTI）今天引述克勒拉省（Kerala）拉普蘭縣（Malappuram）醫療人員薩基納（K. Sakeena）說，據他從卡利克特（Kozhikode）機場接獲的消息，有26名7日參與卡利克特機場空難救援工作的當地居民經檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後呈現陽性，正在接受治療。

印航快捷航空公司（Air India Express）防疫撤僑專機7日晚在風雨中降落卡利克特機場，可能因豪雨視線不良，專機衝出跑道掉落35呎的山谷，機身斷成兩截，造成19人死亡，171人受傷。

事故發生後，許多居民和21名警消人員參與救援工作，但因撤僑專機上有一名罹難乘客的新型冠狀病毒檢測呈陽性，克勒拉省衛生廳長提契爾（K.K. Shailaja Teacher）要求機上所有生還者都需接受病毒檢測，但救援人員僅接受追蹤及自我隔離，並未強制檢測。

提契爾8日受訪時說，當局不必立刻對所有參與救援人員進行檢查，但他們應該自願接受隔離，若出現症狀應該接受檢查。

不過，在這起空難中，究竟有多少名乘客及參與救援者確診感染2019冠狀病毒疾病，克勒拉省政府尚未對外說明。

這起空難的原因正由印度民航總局和飛機事故調查局（AAIB）組成調查小組調查中。

(中時新聞網)