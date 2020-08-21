工控記憶體模組廠宜鼎(5289)去年獲利再創新高，配息7.5元及配股0.2元，今日除權息，開盤參考價157.5元，股價隨台股開高2.5元為160元，順利展開填息的步伐。宜鼎上半年獲利再創新高，基本每股盈餘7.05元。

宜鼎第二季營運成績比第一季新高下滑，單季基本每股盈餘為3.09元，上半年獲利仍創同期新高，上半年淨利年增約14%達5.61億元，基本每股盈餘7.05元。

第二季疫情干擾且台幣升值，宜鼎第二季中後受疫情影響、需求降溫，第二季營收19.16億元，季減約5.7%，且DRAM價格漲勢停滯；第二季毛利率28.98%較第一季30.81%下滑，單季每股淨利3.09元，比第一季的3.96元下滑，但仍略優於去年同期的3元。

宜鼎上半年獲利交出歷年同期最佳成績，營收39.49億元，毛利率29.92%，淨利5.61億元，年增14.11%，基本每股盈餘7.05元，優於去年同期的6.18元。

宜鼎2020年7月營收5.84億元，比6月低點5.68億元增加2.78%，但年減2.26%；1～7月營收45.33億元，仍年增7.6%。

展望第三季，全球疫情再度升溫，導致海外的工控市場需求受到衝擊，尤其美國市場最明顯，使得宜鼎7月營收比去年同期略降。

宜鼎去年獲利再創新高，EPS達12.72元，雖全球的疫情仍嚴峻，影響到工控記憶體的需求，下半年成長動能趨緩，在今年上半年獲利再創新高下，今年獲利仍將維持高檔水準。

(時報資訊)