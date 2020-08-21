失業金人數攀升，周四歐美原油期貨回吐近1%；美國上周初領失業救濟金人數意外增加，來到近100萬人以上，超出經濟學家原先預期的92萬人次，這顯示了勞動市場情況不佳；此外，美國總統川普繞過國會簽署行政命令，要求延長發放每周400美元的失業救濟金，財政負擔的問題也將成為另一個隱憂。

學者表示，今年5、6月間的油價上漲解釋了全球經濟活動的反彈，但反彈可能已出現停滯。與此同時，周三公佈的美國聯準會(FED)會議記錄顯示，就業市場在5、6月間快速反彈後也可能逐漸放緩，利空消息也令市場持續疲弱，終場油價承壓，其中美國原油跌幅0.8%，倫敦原油跌幅1%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.35美元，報每桶42.58美元；9月熱燃油維持平盤，報每加侖1.25美元；9月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.30美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.47美元，報每桶 44.90美元。(商品行情網)

(時報資訊)