南僑(1702)7月獲利在泰國廠、冰品雙雙支撐下，7月獲利年增逾2成，今日股價開高後，多頭勉強維持在平盤上方整理。

泰南僑及冰品事業營收及獲利表現出色，大陸區的油脂與大陸餐飲事業恢復去年同期水準，7月自結稅後利益7041萬元，年增24.84％，EPS0.28元，較去年同期EPS0.23元來得好，前7月獲利3億7694萬元，年減17.88%，EPS1.52元，較去年同期EPS 1.86元減少0.34元。

高溫持續，南僑旗下冰品品牌杜老爺持續推出聯名新品，日前攜手金格食品，推出「長崎蜂蜜蛋糕雪糕」，主打懷舊風味，將金格招牌產品長崎蛋糕變身雪糕，日前已在7-ELEVEN、金格門市以及金格觀光工廠限量上市。

除了攜手金格食品，杜老爺冰品也攜手光泉合作，推出限量聯名冰品「光泉豆漿珍珠雪糕」和「光泉米漿花生雪糕」，兩款新品在萊爾富獨賣。

(時報資訊)