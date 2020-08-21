賣壓出籠，周四東京天然橡膠期貨續跌；因美聯儲表示受冠狀病毒經濟復甦放緩，加上美國上周初領失業救濟金人數大幅增加，突顯美國經濟成長低迷，引發賣壓，令膠價進一步承壓續跌，其中TOCOM-指標12月期貨跌逾1%，報每公斤173日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨漲0.2%，報每公斤175美元，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.4%，收於每噸12360元人民幣。

亞洲橡膠現貨價格上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.4%，報每公斤54.60泰銖，馬來西亞因適逢回教新年，橡膠現貨市場休市一日。

據了解，泰國北部和東北部的天然橡膠產量占總產量約30%，目前受颱風帶來的強降雨影響，割膠作業及運輸受阻較大，由此導致泰國北部和東北部原料非常緊缺。而未來7天該國北部地方仍將以強降雨天氣為主，因此原料產出供應偏緊局面暫時難以緩解。(商品行情網)

(時報資訊)