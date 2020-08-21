由中華奧會辦理的年度活動：奧林匹克研討會，今年邁入第43屆，20日於高雄隆重揭開序幕，中華奧會秉持奧林匹克格言追求「更快、更高、更強」與「卓越、友誼、尊重」的奧林匹克精神，持續精進推動奧林匹克教育在台灣各地萌芽茁壯。

今年奧林匹克研討會在高雄澄清湖水漾會館舉行，研討主題為：「奧林匹克森林—健康、環保的生活型態」，隨著地球環境日益惡化，國際奧會訂於2030年前在非洲創建奧林匹克森林 (廣植樹木)，也是本屆研討會主題，中華奧會也首次採用電子手冊的方式傳遞訊息，以無紙化方式降低地球資源耗費。

為期4天的課程中，首日便邀請甫獲國際奧會頒發「運動與永續發展建築」獎項的國立體育大學邱炳坤校長分享校園內場館的規劃與建設，均朝著綠建築節能及符合大自然環境與永續經營的理念下執行，體育博物館更取得國家綠建築黃金級標章的肯定。

2017台北世大運搭建臨時泳池，符合國際標準，也在賽後移至國訓中心繼續使用。負責本專案的葉家榮經理從運動場館工程對城市規劃、環境、循環經濟等議題的永續發展，做了更多友善環境先進觀念的闡述。

友善環境對民眾的健康有很大的關聯性，台大醫學院孫維仁教授提到隨著生物科技與醫療技術的突飛猛進，讓人類壽命超過百歲。但身心衰老是不可逆的，課程中提出持續推廣終身運動才是最健康的生活型態。

(中時 )