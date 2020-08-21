兒童台出身的小蜜桃姐姐（朱安禹）9年前閃婚，嫁給身家約10億的大陸富商李慎言，生下一子一女，去年傳出夫家投資失利，豪門婚亮紅燈，小蜜桃親上火線轉發老公聲明強調「債務已解決」。昨(20日)兩人過象徵「柳婚」的結婚9周年，小蜜桃頗有感觸形容「因為楊柳雖然在風中不斷搖曳，但還是很堅軔的」。

針對婚變傳聞，小蜜桃去年5月在臉書轉貼李慎言聲明，澄清家庭和睦幸福，雖生意有些起伏，但和妻子總能攜手挺過，絕無所謂「人間蒸發」。而小蜜桃回台灣錄影時，透露曾勸老公別想太多，李慎言後來也看開，還是很喜歡台灣，平時她不會過問丈夫財務狀況，夫妻也是各自經濟獨立。

小蜜桃最近和老公慶祝9年婚。（圖／翻攝自小蜜桃姐姐momo臉書）

小蜜桃發文。（圖／翻攝自小蜜桃姐姐momo臉書）

回顧當時閃婚，小蜜桃說那一刻確實很猶豫，不知道未來在台灣的生活和演藝工作怎麼辦，但她確信遇到對的人，讚李慎言白手起家，「我覺得就是他了」，加上想讓生病的媽媽放心，就決定結婚。兩人歷經風雨，昨小蜜桃在臉書分享跟另一半慶祝9周年婚的照片，笑說：「餘生請持續指教」，並指兩人婚姻像楊柳搖曳，但依舊堅固，自嘲是查了百度知道，網友也祝福說：「祝蜜桃姐開心幸福一輩子」、「祝你們兩個永浴愛河，永遠幸福，也祝褔你們白頭偕老」。

(中時新聞網)