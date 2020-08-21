交通部統計2019年因交通事故死傷達45萬7382人，造成社會成本損失超過5000億元，而在行人死亡人數中，高齡者就占7成，交通部長林佳龍表示，對道路安全問題提出7大改善方向，其中針對行人易發生事故路口，將投入8.04億元，目標4年改善全台2680處路口。

林佳龍指出，1個月前他請交通部所屬機關共同研議減少交通事故的方案，尤其對於行人安全的保障，更要重視。各單位針對道路設計規範、前瞻基礎建設補助、罰則與執法、宣導等面向進行討論，經過1個月的研商，提出路口檢討改善、路路線設計規範的檢討修正、道路工程人行空間改善、路口停讓行人的加強執法、推動提高路口未停讓行人罰則之修法、不適任駕駛退場機制、高齡者交通事故防制等7大改善方向。

交通部去年與6都合作試辦路口行人安全提升計畫，針對行人易發生事故路口優先辦理改善，已完成192處。未來4年，交通部將與內政部營建署合作，透過生活圈改善計畫、前瞻提升道路品質計畫，補助縣市政府繼續辦理路口改善，預計投入8.04億元，以每年改善670個路口為目標，4年改善2680處路口，提升行人安全。

此外，透過道路斷面設計，讓駕駛人透過路型的改良自動減速，尤其經過人口密集的社區，更應將車速趨緩，提供更多的人行空間。林佳龍說，過去的公路設計著重在城際交通運輸效率，但隨著郊區都市化的擴張、人本交通觀念的提升，公路系統不應忽略行人或弱勢運具，透過道路斷面設計的調整，讓車速得以控制，更讓多餘的空間，留給行人及弱勢運具。

林說，鑒於汽機車未停讓行人優先行，經常導致嚴重交通事故，交通部已研議提案修法，提高未停讓行人罰鍰、提高記點、增訂造成死傷者必須吊扣、吊銷駕駛執照。另預計提案修法，擴大適用範圍，只要不是禁止行人通行的岔路口，都應停讓行人優先通過。

(中時 )