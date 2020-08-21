美國商務部於美東時間20日表示，已開始對原產於中國的拖車、半掛式卡車底盤及其配件進行反傾銷調查，並調查中國生產商是否獲得不公平補貼。

路透報導，美國商務部聲明指出，尋求對進口自中國的拖車部件徵收188.05％的反傾銷稅。美國商務部表示，將調查30個中國補貼項目，包括撥款、稅收與政府貸款等項目。

此案是應美國底盤製造商聯合會（Coalition of American Chassis Manufacturers）要求所展開的調查。該聯合會成員有Cheetah Chassis Corp、Hercules Enterprises LLC、Pitts Enterprises Inc等公司。

這些公司估計，2018年美國進口價值2.5億美元的中國製底盤及部件。根據美國統計局數據顯示，2019年進口上述類別產品價值達到4.6億美元。

如果美國國際貿易委員會（ITC）在預定9月14日的投票允許調查繼續進行，美國商務部指出，預計在10月23日公布初步反補貼裁決，並於2021年1月6日公布反傾銷裁決。

(工商 )