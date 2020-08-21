美國返台少年未出現症狀卻被彰化縣衛生局安排採檢，最終確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為此下令政風處調查，引發爭議。而爭議焦點彰化縣衛生局長葉彥伯今日出面針對各界疑慮一一做出解釋，並強調他百分之百「挺阿中部長」，講到激動處，葉彥伯更是哽咽：「我們真的很辛苦，我很懷念那時候上下防疫一條心。」葉彥伯並說，不悔主動篩檢，重來我還是會做。

回顧新冠肺炎發生以來，中央防疫指揮官陳時中也曾在記者會上流淚，在今年2月4日時，首批從大陸武漢返台的班機中出現確診個案，陳時中當時表示「第一時間聽到很沮喪，但這也是帶他們回來重要原因，避免有的病人留在武漢在不好的醫療環境中可能喪失寶貴生命」。

而在記者會上陳時中也數度哽咽，指出「但反過來想，變成能救他一命，盡醫療最大的努力幫助他。」宣布完確診個案，陳時中數度停頓，已經講不下去。當場淚灑現場。

這個畫面也讓陳時中一戰成名，本來就因為不眠不休指揮防疫事務被推崇為「鋼鐵部長」的他，更因為這一哭「成神」，一口氣登頂本次防疫作戰的最高位置。

而今天葉彥伯的真性情，希望也能讓討論回歸理性，就如同他所說，「希望防疫好，讓大家放心，每次看到報導，都希望這些紛擾趕快過去，真的很懷念那時候（追白牌司機），上下防疫一條心。」

(中時新聞網)