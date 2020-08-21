中央與彰化因無症狀採檢出現分歧，行政院長蘇貞昌20日對彰化政府自行篩檢無症狀患者表示，「若大家靠右走，自己決定靠左走，就會發生事故」，對此新北市長侯友宜21日表示，地方發現問題反映給中央，中央更該肯定地方用心、重視並給予支持。

侯友宜表示，彰化縣發現無症狀確診者，出現這樣的狀況中央更該重視，並調整不足的地方，該滾動式修正就要修正，地方反應的聲音雖然不完全和中央相同，但中央也要看到問題所在調整步伐解決問題。

而目前新冠肺炎疫情不止，面對即將開學，媒體詢問侯友宜，後續對於開學作業是否有超前部屬的防疫規畫？侯友宜表示除了盤點校園防疫物資外，也不斷演練以「三原則、五步驟」做好校園防疫。

侯友宜表示，目前學校盤點防疫物資外，也不斷地以上次經驗演練做好萬全的準備，現在仍然會採取以前「三原則五健康」的步驟，嚴格落實校園防疫，讓孩子們學習的過程中快樂、安全的學習。

(中時 )