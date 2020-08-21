微星(2377)將在9月3日晚上舉行新筆電線上發表會，以虛擬高峰會全球同步揭露微星新產品。法人估，2020年微星的三大產品線都將出現年增10%表現，2021年不論疫情如何發展，公司持續完善電競產品線，有助提升玩家黏著度外，疫情也帶來了自組電腦市場的新血，同樣也刺激著規格升級需求。至於缺料問題，目前以面板、電源管理IC及GPU較為緊缺，未來營收規模與料況掌握程度有關。

法人分析，今年Q2微星營收比重為(1)NB&VGA約30-40%，其中NB因Q2季增幅度優於整體平均，使NB營收佔比大於VGA；(2)MB 15-20%(3)其他10%（Monitor5%且1H年增優於公司平均），Q2按出貨量則為MB介於290-300萬片，VGA180-190萬片。

Q2地區營收比重為北美25~30%（過往約20%），歐洲及亞洲皆為35~40%，目前美國市場表現最佳，主因美國線上銷售比重高，自Q2開始明顯成長且動能不減，其他地區自開始陸續解封、實體通路加入銷售後，成長性有機會趕上美國。

毛利率方面，因產能利率提升及新品效應，使Q2各產品線毛利率都優於Q1表現，但因弱勢美元拖累整體毛利率約0.3-0.5個百分點，個別產品毛利率則以NB、Monitor及DT等優於MB，VGA則為最低。營業費用中參展費雖下滑、但空運費用呈數倍增長，使銷售費用季增超過20%，Q2整體費用較Q1高出18%，不過6月起已回到正常水準。

(時報資訊)