AppleInsider報導，蘋果公司的YouTube頻道或許已洩漏了9月份的iPhone 12發表日。

AppleInsider報導，一名讀者在蘋果YouTube頻道上發現一個訂於美東時間9月10日下午1:15舉行發表會的「測試」直播影片。該影片隨後已遭移除。

這個出現在YouTube推薦觀看內容的短暫影片，顯示一個訂於2020年9月10日發表的直播串流，而這個日期與2019年發表會日期一致。

蘋果在發布業績後的法說會上確認2020年將不會看到「正常」的iPhone發布時間表。市場普遍預期新一代iPhone 12手機的發布日期將訂於10月12日，而Apple Watch Series 6與新iPad可能在9月透過新聞稿發布。

這段測試影片的日期指的是美東時間9月10日周四下午1:15，這對蘋果發表會而言非常不尋常，因為iPhone通常選在一周的頭幾日發表，並於當周的周五或下周開放預購，此外，蘋果通常會在整點展開發表會，因此也讓這個截圖更讓人存疑。

(時報資訊)