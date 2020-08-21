燁輝(2023)積極搶攻綠能商機，今年4月推動的太陽能支架團隊─大瀚鋼鐵設廠完成，且第一批生產設備已安裝試車完畢，可開始供應太陽能光電發電廠所需支架。鋼鐵股具政策做多的綠能概念股表現一向相對強勢，燁輝股價也連續第二天有強勢的表現。

燁輝今年初籌組的「光輝綠能大聯盟」成員，除燁輝外，另由聯盟成員柏帝能源與士興科技合資設立「大瀚鋼鐵」。燁輝憑藉專業鍍烤鋼品技術與鍍烤產線生產能力，開發出業界第一的厚度2.0mm、預塗鍍5%的鋁鋅烤漆鋼板「光支彩」，可使用於太陽能支架成型用途；搭配大瀚鋼鐵，獨家引進太陽能支架專業成形產線。大瀚鋼鐵主要負責供料。

燁輝指出，未來五年太陽光電發電裝置容量有近15GW以上的需求，對鋼材需求達百萬噸以上的規模，燁輝高耐腐蝕性能鋼材的銷售將成為穩定獲利的重要一環。

預計未來五年內太陽能光電支架所需的鍍鋁烤漆鋼材數量超過百萬公噸，估計市場產值新台幣200億元以上。

(時報資訊)