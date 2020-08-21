櫃買續推債券ETF散眾化投資 投資人數突破5萬人 10:462020/08/21 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（21）日表示，為持續推動投資人投資上櫃債券ETF，推出多項獎勵活動，鼓勵投資大眾多加參與債券ETF市場，進而達到散眾化投資之目標。截至8月20日止，上櫃債券ETF累計投資人數突破5萬人，達5萬4,150人（108年底4萬883人）。 統計109年初至今共計新增13,267人，其中99.3％為自然人，各類投資人買賣金額又以自然人成長最快，截至8月20日止自然人買賣金額達511.14億元，較去年同期（153.89億元）成長3倍。 (工商 ) #債券 #ETF #散眾化 #投資人數 #上櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－永續指數 成投資新顯學 04:102020/08/21 證券．權證 跨區申報遺產稅 多數財產皆ok 12:002020/08/21 財經 看財報、研究產業 分享投資心法 10:322020/08/21 財經 盡職治理宣導說明會 報名今截止 04:102020/08/21 證券．權證 8月台股波動大 18家新實施庫藏股 04:102020/08/21 證券．權證 美中恢復對談 台股期現貨回神彈百點 09:592020/08/21 財經 錢進避險 台灣50反一規模914億元 新高 04:102020/08/21 財經要聞 全球封鎖效應 Q2國際、旅行收支 歷年新低 04:102020/08/21 財經要聞 今年已6檔綠色債券掛牌 年底前逾200億發債規模 11:272020/08/21 財經 史上首家 蘋果市值破2兆美元 04:102020/08/21 全球財經 財經熱門新聞 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 10檔權值股 淪為外資提款機 - 財經要聞 - 工商時報 台股撞鬼了 專家：驚見M頭 更恐怖在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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