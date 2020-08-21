櫃買中心今（21）日表示，為持續推動投資人投資上櫃債券ETF，推出多項獎勵活動，鼓勵投資大眾多加參與債券ETF市場，進而達到散眾化投資之目標。截至8月20日止，上櫃債券ETF累計投資人數突破5萬人，達5萬4,150人（108年底4萬883人）。

統計109年初至今共計新增13,267人，其中99.3％為自然人，各類投資人買賣金額又以自然人成長最快，截至8月20日止自然人買賣金額達511.14億元，較去年同期（153.89億元）成長3倍。

(工商 )